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59 минут назад

В России запустили туристический поезд со стеклянным полом

Lenta.ruиещё 1

В Кировской области запустили туристический поезд, который оснастили вагоном со стеклянным полом. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на музей железной дороги.

В России появился туристический поезд со стеклянным полом
Фото: ТАССТАСС

«У нас появился первый и единственный на данный момент в мире открытый панорамный железнодорожный вагон со стеклянным полом», — рассказали в российском музее.

Там уточнили, что в уникальном вагоне есть сидячие места и две площадки, с которых через стекло можно наблюдать за дорогой.

Туристический поезд курсирует по Каринской узкоколейной железной дороге. Он следует из основной части города Кирово-Чепецка в микрорайон Каринторф, при этом состав также проезжает по мосту через реку Чепца. Отмечается, что данная узкоколейка работает с 1940-х годов.

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