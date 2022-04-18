Заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 20,4%

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 20,4%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 7,4%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах, заболеваемость выросла в четырех, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 434, до 18 084 151. Впервые с 8 июня 2021 года в стране выявлено менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за день. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,05%. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 1 058, что на 27,2% меньше показателя предыдущего дня, когда были госпитализированы 1 454 заболевших. Количество госпитализаций снизилось в 61 регионе и увеличилось в 14, следует из данных штаба. В 10 субъектах Федерации ситуация осталась без изменений.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 324, до 17 390 465. Днем ранее там заявляли о 16 496 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 96,2% от общего числа заразившихся.

По данным штаба, количество летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 213, до 373 713. Днем ранее было зарегистрировано 233 смерти. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.