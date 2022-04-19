Россиян предупредили о сокращении выпуска апельсинового сока

Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") ожидает сложностей с поставками в Россию сырья для апельсинового сока. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что нехватка сырья связана как с логистическими проблемами из Европы и США, так и с его подорожанием у прежних поставщиков. Президент объединения Максим Новиков отметил, что при самом пессимистичном сценарии возможно падение доли апельсинового сока на отечественном рынке до нуля. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока. Также отрасль рассматривает такие альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов из Китая, Азии, Вьетнама, Турции и Латинской Америки.

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18 апреля стало известно, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. В письме, в котором производители призвали не закрывать въезд фурам, представители отрасли выразили беспокойство, что власти могут ввести зеркальные меры на ограничения, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС. Кроме того, указывалось, что поставщики из Евросоюза ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границ Польши и Белоруссии, что вызвало подорожание логистики на 50–100 процентов по сравнению с показателями прошлого года.