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56 минут назад

Россиян предупредили о сокращении выпуска апельсинового сока

Lenta.ruиещё 4

Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") ожидает сложностей с поставками в Россию сырья для апельсинового сока. Об этом пишут «Известия».

Россиян предупредили о сокращении выпуска апельсинового сока
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что нехватка сырья связана как с логистическими проблемами из Европы и США, так и с его подорожанием у прежних поставщиков. Президент объединения Максим Новиков отметил, что при самом пессимистичном сценарии возможно падение доли апельсинового сока на отечественном рынке до нуля. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока. Также отрасль рассматривает такие альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов из Китая, Азии, Вьетнама, Турции и Латинской Америки.

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18 апреля стало известно, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. В письме, в котором производители призвали не закрывать въезд фурам, представители отрасли выразили беспокойство, что власти могут ввести зеркальные меры на ограничения, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС. Кроме того, указывалось, что поставщики из Евросоюза ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границ Польши и Белоруссии, что вызвало подорожание логистики на 50–100 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее британское издание Telegraph предрекли провал антироссийским санкциям со стороны иностранных брендов из-за разрешения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным параллельного, «серого» импорта. Отмечается, что санкции могут потерять смысл, так как россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты, а страны Запада лишатся рычагов давления на Москву. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации. «Многие из этих брендов, которые заявляют, что не хотят продавать свои товары в России, вероятно, сами будут косвенно поддерживать параллельный импорт, чтобы продолжать продавать продукцию на этом рынке», — считает экономический консультант, чье имя не раскрывается в статье.

Общество,Максим Новиков,Михаил Мишустин,ЕС,
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