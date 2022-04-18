На Алтае разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия

Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали рекомбинантные ферменты для изготовления сыров, которые смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита из-за антироссийских санкций, сообщил ТАСС руководитель проекта, ведущий научный сотрудник вуза Дмитрий Щербаков. В настоящее время российские сыроделы закупают около 90% ферментов за рубежом - в странах Евросоюза и Азии.
"В России в настоящее время отсутствует технология получения рекомбинантных химозинов (один из компонентов молокосвертывающих ферментов - прим. ТАСС), у нас их никто не получает. В настоящий момент на рынке есть два рекомбинантных фермента, которые делаются за границей - рекомбинантный химозин домашней коровы и верблюда. Они и используются в практике сыроделия. Мы на Алтае получили рекомбинантный химозин вефрблюда, который ранее не могли делать в России, а также первыми в мире смогли получить рекомбинантный химозин марала. До нас никто в мире этого никогда не делал", - рассказал Щербаков.
Он уточнил, что с помощью таких молокосвертывающих ферментов сыроделы смогут изготавливать, в основном, сычужные сыры.
"В ближайшее время сыроделы могут столкнуться с дефицитом ферментов из-за применяемых к России санкций. Я лично это прогнозировал уже в 2014 году и все эти годы совместно с коллегами из Новосибирска и Уфы занимался этим проектом. Сейчас команда проекта ведет переговоры с одной из крупнейших продуктовых компаний страны "Эфко", которая выступает заказчиком на получение продуцентов рекомбинантного химозина верблюда и рекомбинантного химозина марала. Они хотят занять долю российского рынка по производству рекомбинантных ферментов и заказали у нас получение ферментов", - подчеркнул Щербаков.
Над проектом работают 10 ученых, в том числе из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) и научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Именно в лабораториях генной инженерии Новосибирска ученые и секвенировали ген химозина марала.
По словам Щербакова, пробная выработка сыров с использованием новых ферментов уже состоялась. Ученый отметил, что сыр получился вкусным.