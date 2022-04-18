На Алтае разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия

"В России в настоящее время отсутствует технология получения рекомбинантных химозинов (один из компонентов молокосвертывающих ферментов - прим. ТАСС), у нас их никто не получает. В настоящий момент на рынке есть два рекомбинантных фермента, которые делаются за границей - рекомбинантный химозин домашней коровы и верблюда. Они и используются в практике сыроделия. Мы на Алтае получили рекомбинантный химозин вефрблюда, который ранее не могли делать в России, а также первыми в мире смогли получить рекомбинантный химозин марала. До нас никто в мире этого никогда не делал", - рассказал Щербаков.