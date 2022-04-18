Пока вы спали: обращение к Мишустину и нехватка газа в Германии

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Фото: ТАСС ТАСС

В России начались украинские диверсии

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В приграничных с Украиной регионах России были обстреляны села и пропускные пункты, подорваны железнодорожные пути. В пяти российских субъектах уровень террористической опасности был повышен до «желтого». Как обеспечивается безопасность в зонах риска, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием юристы напомнили, что при высоком («желтом») уровне опасности усиливается контроль над соблюдением правил регистрации места проживания и пребывания жителей, соответствующие медицинские организации переводят в режим повышенной готовности, ведутся проверки на предприятиях. При этом эксперты подчеркнули, что у России очень большой опыт борьбы с терроризмом.

Германия готовится к нехватке газа

В крупнейшем химическом концерне Европы BASF заявили о возможной приостановке производства в случае прекращения поставок газа из России. Власти Германии уже разработали план чрезвычайного реагирования на дефицит «голубого топлива», пишут «Известия».

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер пояснил, что запасов газа в стране, если прекратятся российские поставки, хватит до начала осени. Власти Германии уже призвали население к экономии и готовятся в случае дефицита газа определить защищенных клиентов, которым топливо будет поставляться бесперебойно.

России не грозит дефицит кофе

Несмотря на решение крупных иностранных производителей кофе Lavazza и Paulig уйти из России, россиянам дефицит этого напитка не грозит. В России достаточно мощностей для обжарки, много специалистов в области оценки качества, а страны, поставляющие зерна не относятся к числу «недружественных». Об этом заявили «Известиям» эксперты.

При этом они прогнозируют рост цен из-за увеличения стоимости арабики на мировых рынках в два раза, а также проблем с логистикой. Такое ценообразование, возможно, приведет к сокращению потребления кофе, считают эксперты.

Хакеры начали маскировать вирусы под контент Netflix

Хакеры начали маскировать вирусы и вредносное ПО под сериалы и фильмы Netflix, распространяемые через торренты. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по информационной безопасности.

При этом, по их словам, популярность торрент-трекеров, предназначенных для обмена файлами между пользователями, растет. Эксперты объясняют такой рост попыткой россиян проверить, могут ли они обойтись без новинок кино или другого нужного контента в ситуации санкций и ухода с российского рынка западных компаний.

Производители продуктов обратились к Мишустину

Производители продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить запрет на въезд в Россию фур из стран Евросоюза в качестве ответной меры на европейские санкции. Они опасаются, что пищевая отрасль может остаться без необходимых импортных ингредиентов, пишет «Коммерсант».