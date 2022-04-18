На юге России продлили запрет на полеты до 25 апреля

Росавиация в девятый раз продлевает запрет на полеты в 11 российских аэропортов центральной части и юга. Запрет будет действовать до 25 апреля. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее малые авиаторы пожаловались на то, что ограничения на полеты на юге России из-за спецоперации на Украине создали сложности для авиационной обработки полей, в том числе химпрополке от сорняков и защите от насекомых. Сейчас выполнение авиационно-химических работ разрешается только на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2. В свою очередь, сверхлегким судам для получения разрешения необходимо установить дорогие трекеры ЭРА-ГЛОНАСС, без которых легкие суда можно спутать с «вражеским беспилотником».