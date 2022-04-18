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1 час назад

На юге России продлили запрет на полеты до 25 апреля

Елена Прошина

Росавиация в девятый раз продлевает запрет на полеты в 11 российских аэропортов центральной части и юга. Запрет будет действовать до 25 апреля. Об этом говорится на сайте ведомства.

На юге России продлили запрет на полеты до 25 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города Росавиация рекомендует авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

Ранее малые авиаторы пожаловались на то, что ограничения на полеты на юге России из-за спецоперации на Украине создали сложности для авиационной обработки полей, в том числе химпрополке от сорняков и защите от насекомых. Сейчас выполнение авиационно-химических работ разрешается только на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2. В свою очередь, сверхлегким судам для получения разрешения необходимо установить дорогие трекеры ЭРА-ГЛОНАСС, без которых легкие суда можно спутать с «вражеским беспилотником».

Общество,Росавиация,
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