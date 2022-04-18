Алимова назвала ситуацию вокруг Рашкина политической и добавила, что если бы не было «дела лося», то появилось бы «дело клопа», «дело золотой рыбки» или любое другое. Она заявила, что ее возмущают проверки против Рашкина, которые включали в себя такие оперативные мероприятия, как прослушивание телефона и слежку.

Депутат добавила, что в качестве компенсации за убитую в ноябре 2021 года в лесу Лысогорского района Саратовской области лосиху Рашкин приобрел лося. Однако власти региона его не приняли.

«Он приобрел лося, который Саратовская область не готова принять потому что они не знают, что делать в таких случаях», — подчеркнула Алимова.

Ранее Рашкин возместил ущерб за убитого лося. Он выплатил 628 тысяч рублей процессуальных издержек и договорился о покупке лося.