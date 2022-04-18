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1 час назад

Группы продленного дня сделают частью обучения в школах

Lenta.ruиещё 6

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата начала рассматривать законопроект о регулировании работы групп продленного дня в школах. Он напомнил, что их намерены сделать частью обучения. Об этом Володин написал в своем официальном Telegram-канале.

Группы продленного дня сделают частью обучения в школах
Фото: ТАССТАСС

Володин заявил о внедрении групп продленного дня в образовательный процесс в школах. Он напомнил, что согласно инициативе, решение об открытие групп станут принимать образовательные организации, опираясь на пожелания родителей. Кроме присмотра за школьниками на группах будет «осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и другие».

«Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня», — добавил Володин.

Спикер Госдумы также заявил, что федеральные нормы должны гарантировать создание групп продленного дня в школах.

Ранее сообщалось, что в московских школах появится «космическое» направление. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общество,Образование,Анастасия Ракова,Вячеслав Володин,Госдума,
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