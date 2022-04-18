Рыбалка с помощью дрона в Китае попала на видео

Сообщается, что в Шанхае локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции люди вынуждены сидеть по домам. Некоторые прибегли к интересному способу добычи еды. В сети появилось видео, на котором видно, как китаец ловит с помощью дрона рыбу. Отражение беспилотника можно увидеть в воде. Стоит отметить, что этот способ добычи еды срабатывает - рыба клюет. На кадрах видно, как дрон вытаскивает её из воды и везет владельцу.