Россиянам назвали отбеливающие зубы продукты питания

Стоматолог-терапевт Инна Ростовенко заявила, что естественному отбеливанию зубов помогут сельдерей, твердые зеленые овощи и фрукты, а также клубника и цитрусовые. Об этом врач рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

Специалист объяснила, что самоочищение зубов без повреждения происходит за счет того, что эти продукты питания усиливают выработку слюны, а также производят механическую чистку эмали и массаж десен. Также, по словам Ростовенко, в клубнике содержится яблочная кислота, а в цитрусовых — целый комплекс кислот, в частности, аскорбиновая и лимонная, которые помогут растворить и удалить пигмент с эмали, отбелить и при этом не повредить ее.