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19 минут назад

Россиянам назвали отбеливающие зубы продукты питания

Lenta.ruиещё 1

Стоматолог-терапевт Инна Ростовенко заявила, что естественному отбеливанию зубов помогут сельдерей, твердые зеленые овощи и фрукты, а также клубника и цитрусовые. Об этом врач рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

Россиянам назвали отбеливающие зубы продукты питания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист объяснила, что самоочищение зубов без повреждения происходит за счет того, что эти продукты питания усиливают выработку слюны, а также производят механическую чистку эмали и массаж десен. Также, по словам Ростовенко, в клубнике содержится яблочная кислота, а в цитрусовых — целый комплекс кислот, в частности, аскорбиновая и лимонная, которые помогут растворить и удалить пигмент с эмали, отбелить и при этом не повредить ее.

Кроме того, среди способствующих отбеливанию напитков стоматолог назвала воду, которая «очищает поверхность зуба, нормализует кислотно-щелочной баланс», и молочные продукты, в которых много кальция, который способствует укреплению эмали.

Ранее врач-стоматолог Мария Балакирева перечислила нетипичные симптомы зубной боли. Специалист уверяет, что неприятные ощущения в челюсти могут проявляться в виде насморка, мигрени или болей в глазах.

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