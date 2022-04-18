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45 минут назад

Забег спасателей-корги в Подмосковье сняли на видео

Александр Кузьмин

Корги Федеральной таможенной службы и спасотряда МЧС России стали главными гостями дня открытых дверей Центра гражданской защиты Щелково. Питомцы приняли участие в параде и специальной эстафете среди собак.

На кадрах, появившихся на портале «Ruptly», хозяева корги-спасателей проверяют ловкость и скорость своих любимцев в состязании. В каждом забеге приняли участие по пять собак. Самые быстрые корги были награждены медалями. Состязания четвероногих спортсменов завершились показательными учениями сотрудников службы МЧС. Спасатели выступили с мастер-классом и продемонстрировали эвакуацию пострадавшего из автомобиля.

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