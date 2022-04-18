Забег спасателей-корги в Подмосковье сняли на видео

На кадрах, появившихся на портале «Ruptly», хозяева корги-спасателей проверяют ловкость и скорость своих любимцев в состязании. В каждом забеге приняли участие по пять собак. Самые быстрые корги были награждены медалями. Состязания четвероногих спортсменов завершились показательными учениями сотрудников службы МЧС. Спасатели выступили с мастер-классом и продемонстрировали эвакуацию пострадавшего из автомобиля.