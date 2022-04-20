Какая вакансия стала самой высокооплачиваемой на удаленке

Самой высокооплачиваемой вакансией, которая предполагает удаленную работу, стал разработчик для новой социальной сети - ему предлагают зарплату в размере 380 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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"Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Android новой социальной сети - до 380 тыс. рублей. От соискателя ждут опыт мобильной разработки от трех лет, а разработки на React - от шести лет, навыки оптимизации производительности приложений, знание основ многопоточного программирования, понимание основных процессов разработки и жизненного цикла приложений", - говорится в результатах исследования.

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Также в сфере IT ищут программиста JavaScript, которому готовы платить от 320 тыс. рублей. Специалисту предстоит принимать задачи от аналитиков, проводить техническую оценку требований, разрабатывать и отлаживать сервисы, а также заниматься написанием тестов.

Кроме того, до 250 тыс. рублей в месяц может получать менеджер по продажам с опытом продаж b2b-услуг от трех лет. Коммерческому директору со стажем от трех лет могут платить от 200 тыс. рублей ежемесячно. Соискателю предстоит разрабатывать и реализовывать стратегию развития компании, управлять коммерческой деятельностью, анализировать рынок и конкурентов, контролировать достижение ключевых показателей.