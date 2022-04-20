Какая вакансия стала самой высокооплачиваемой на удаленке

Самой высокооплачиваемой вакансией, которая предполагает удаленную работу, стал разработчик для новой социальной сети - ему предлагают зарплату в размере 380 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.
"Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Android новой социальной сети - до 380 тыс. рублей. От соискателя ждут опыт мобильной разработки от трех лет, а разработки на React - от шести лет, навыки оптимизации производительности приложений, знание основ многопоточного программирования, понимание основных процессов разработки и жизненного цикла приложений", - говорится в результатах исследования.
Также в сфере IT ищут программиста JavaScript, которому готовы платить от 320 тыс. рублей. Специалисту предстоит принимать задачи от аналитиков, проводить техническую оценку требований, разрабатывать и отлаживать сервисы, а также заниматься написанием тестов.
Кроме того, до 250 тыс. рублей в месяц может получать менеджер по продажам с опытом продаж b2b-услуг от трех лет. Коммерческому директору со стажем от трех лет могут платить от 200 тыс. рублей ежемесячно. Соискателю предстоит разрабатывать и реализовывать стратегию развития компании, управлять коммерческой деятельностью, анализировать рынок и конкурентов, контролировать достижение ключевых показателей.
По данным сервиса, до 140 тыс. рублей в месяц может заработать менеджер по продажам услуг по обучению охране труда. На эту должность компания ищет кандидата, который будет заниматься активным поиском клиентов, выстраивать долгосрочные отношения, сопровождать заказчика до выполнения заказа, формировать и расширять клиентскую базу. Кроме того, как отмечается в исследовании, доход от 130 тыс. рублей доступен техническому директору компании в сфере торговли. В обязанности работника входит организация работы команды разработки, коммуникация с заказчиками, подготовка технических требований и стратегии развития продуктов, формирование бэклога.