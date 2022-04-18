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24 минуты назад

В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы

Lenta.ru

Восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Письмо, в котором производители призвали не закрывать въезд в Россию фурам из Европы, датировано 14 апреля. Обращение к Мишустину подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».

Сырье для производства продуктов, как и медикаменты, не включены в пятый пакет санкций Евросоюза. Однако производители беспокоятся, что новые ограничения, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС, введут зеркальные меры. В аппарате кабмина сообщили, что пока не получили письмо.

Авторы документа объяснили, что ситуация в отрасли усложнилась, поскольку европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию. В свою очередь они опасаются конфискации фур при введении российских контрсанкций.

Источник «Ъ» в сфере рассказал, что поставщики из Евросоюза ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границ Польши и Белоруссии. Эта тенденция вызвала подорожание логистики. Стоимость фур из Европы увеличилась на 50–100 процентов, по сравнению с показателями прошлого года, подчеркнул зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Общество,Дмитрий Леонов,Михаил Мишустин,Коммерсант,ЕС,
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