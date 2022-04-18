Россиян предупредили о заметном похолодании

Похолодание на 7-10 градусов придет в Краснодарский край, Адыгею и Крым в среду. Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край ждет заметное понижение температуры в конце рабочей недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Есть регионы, в которых наиболее заметно изменится температура в ближайшие дни. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло еще сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1-3 градуса тепла, а ночью - минус 4-6 градусов к концу рабочей недели", - сообщил он.
По словам Вильфанда, в Новосибирске температура понизится сразу на 15 градусов, а в Кемеровской области - на 20 градусов. "Из почти летней погоды придется вернуться в начало марта", - отметил он.
Юг европейской части России заметное похолодание настигнет уже в среду. Температура понизится сразу на 10 градусов.
"В Краснодарском крае в понедельник расчудесная погода - около 25 градусов, в Адыгее - 29 градусов. Но к среде температура понизится на 10 градусов. В Крыму тоже понизится температура, но на 7 градусов. В среду и четверг уже будет 11-12 градусов днем", - рассказал метеоролог.