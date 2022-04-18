Россиян предупредили о заметном похолодании

"Есть регионы, в которых наиболее заметно изменится температура в ближайшие дни. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло еще сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1-3 градуса тепла, а ночью - минус 4-6 градусов к концу рабочей недели", - сообщил он.