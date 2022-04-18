Через Сочи запустят 246 авиамаршрутов за границу

Российские авиакомпании планируют запустить 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Игорь Меркулов © URA.RU

Российские авиакомпании планируют запустить 246 новых маршрутов за границу из пяти регионов со стыковкой в Сочи. Полеты будут выполняться два раза в неделю крупным туроператором в партнерстве с авиакомпанией «Россия». Ее рейсы за границу на Superjet будут стыковать с рейсами других авиакомпаний из регионов. В кооперации участвует Nordwind, «Уральские авиалинии», Utair, «Азимут» и другие. Пассажиры смогут купить единый билет на такой сквозной перелет, передают «Известия». Единственный минус таких путешествий через южный город России — это то, что в Сочи придется забрать багаж и отдельно зарегистрироваться на заграничный рейс.

Уточняется, что с 29 апреля буду запущены прямые авиарейсы Екатеринбург-Сочи, с 1-го мая в город-курорт можно будет отправиться из Казани, со 2-го мая из Уфы и Нижнего Новгорода, с 3-го мая из Самары. Перевозчики будут выполнять рейсы из 34 российских городов, включая также Владикавказ, Ижевск, Магнитогорск и Барнаул.