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1 час назад

Вассерман назвал легкий способ «перемолоть» западные вооружения на Украине

Lenta.ru

Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что западные страны поставляют Украине большое количество различных вооружений, и назвал легкий для российских военных способ буквально «перемолоть» их.

Вассерман назвал способ «перемолоть» западные вооружения на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Еще в Сирии мы испытали систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель», — заявил он.

Он также подчеркнул, что ведение боевых действий является самым лучшим временем для того, чтобы испытать новые вооружения. Вассерман считает, что таким образом можно уничтожать огромное количество западных поставок Киеву прямо в тот момент, как их ввозят в страну.

На Украине погиб эвакуировавший 150 раненых российский летчик

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области. Средства ПВО действовали в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы.

Общество,Игорь Конашенков,Анатолий Вассерман,Минобороны России,Госдума,
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