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31 минуту назад

Розовая луна осветила небо над Кронштадтом. Видео

Александр Кузьмин

С петербургской дамбы любителям астрофотографии удалось запечатлеть на фото и видео розовую луну. Огромный лунный диск осветил все маяки, расположенные возле фарватера, 16 апреля.

По словам Екатерины Стрельниковой, которая засняла луну, сделать это было не так-то просто.

«Снимать лунные и солнечные восходы и закаты серией снимков для таймлапса – непростая затея. Используется длиннофокусная оптика – объективы от 150 до 1000 или даже до 1500 миллиметров. Оптика работает практически как телескоп, увеличивая луну, ну а объекты наподобие маяка настолько далеки и малы, что частенько глазами с трудом удается их найти. Вот и получается такой увеличительный эффект», – поделилась автор видео в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

Она также добавила, что, снимая на такие объективы, нужно убедиться, что рядом с камерой никто не будет прыгать и ветер не будет раскачивать камеру, зафиксированную на штативе.

Общество,Видео,
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