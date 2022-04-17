Розовая луна осветила небо над Кронштадтом. Видео

«Снимать лунные и солнечные восходы и закаты серией снимков для таймлапса – непростая затея. Используется длиннофокусная оптика – объективы от 150 до 1000 или даже до 1500 миллиметров. Оптика работает практически как телескоп, увеличивая луну, ну а объекты наподобие маяка настолько далеки и малы, что частенько глазами с трудом удается их найти. Вот и получается такой увеличительный эффект», – поделилась автор видео в Telegram-канале «Астро Фото Болото».