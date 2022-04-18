За сутки в России госпитализировали 1058 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 1058 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 1454 пациента с COVID-19.

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Также, в общей сложности, за 24 часа в стране было выявлено 9434 случая инфицирования COVID-19, накануне — 10 263.

За сутки в России умерли 213 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 14 324 пациента.