За сутки в России госпитализировали 1058 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 1058 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 1454 пациента с COVID-19.
Также, в общей сложности, за 24 часа в стране было выявлено 9434 случая инфицирования COVID-19, накануне — 10 263.
За сутки в России умерли 213 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 14 324 пациента.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.
Академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».