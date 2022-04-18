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19 минут назад

За сутки в России госпитализировали 1058 человек с COVID-19

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За сутки в России госпитализировали 1058 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 1454 пациента с COVID-19.

За сутки в России госпитализировали 1058 человек с COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Также, в общей сложности, за 24 часа в стране было выявлено 9434 случая инфицирования COVID-19, накануне — 10 263.

За сутки в России умерли 213 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 14 324 пациента.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России.

Академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

Общество,COVID-19,Камиль Хафизов,Геннадий Онищенко,РАН,Роспотребнадзор,
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