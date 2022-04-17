Турецкая авиакомпания для перевозки туристов из России получила название

Новая турецкая авиакомпания, которую власти создают для перевозки туристов из России на курорты Турции, начнет работать в конце мая. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал AirportHaber.
Авиакомпания получила название Southwind. Ранее ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции.
Ожидается, что на первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus - три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.
В начале апреля газета Sabah сообщила, что власти Турции планируют реализовать трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году. Одним из пунктов называло создание новой новой авиакомпании, которая будет задействована в перевозке до 1 млн российских туристов.
Россия с 2017 года возглавляет список стран, из которых приезжает наибольшее количество туристов в Турцию. По итогам прошлого года РФ также не утратила лидирующую позицию в этом рейтинге. Турецкие власти рассчитывали в нынешнем году принять более 7 млн российских туристов, однако ситуация вокруг Украины может привести к тому, что Анкара будет вынуждена также привлекать туристов из других стран.