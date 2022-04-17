В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
48 минут назад

Новая турецкая авиакомпания, которая будет перевозить туристов из РФ, начнет работу в мае

ТАСС

Новая турецкая авиакомпания, которую власти создают для перевозки туристов из России на курорты Турции, начнет работать в конце мая. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал AirportHaber.

Турецкая авиакомпания для перевозки туристов из России получила название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авиакомпания получила название Southwind. Ранее ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции.

Ожидается, что на первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus - три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

В Турции приняли план для привлечения российских туристов

В начале апреля газета Sabah сообщила, что власти Турции планируют реализовать трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году. Одним из пунктов называло создание новой новой авиакомпании, которая будет задействована в перевозке до 1 млн российских туристов.

Россия с 2017 года возглавляет список стран, из которых приезжает наибольшее количество туристов в Турцию. По итогам прошлого года РФ также не утратила лидирующую позицию в этом рейтинге. Турецкие власти рассчитывали в нынешнем году принять более 7 млн российских туристов, однако ситуация вокруг Украины может привести к тому, что Анкара будет вынуждена также привлекать туристов из других стран.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители