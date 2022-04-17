В России резко выросло число нарушений среди мигрантов

За два месяца проверочных мероприятий в 2022 году МВД России выявило больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее. Число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания резко увеличилось более чем на 114 процентов. Такие данные приводит ТАСС .

В январе и феврале 2022 года в отношении иностранцев за нарушения правил въезда в Россию было составлено 55,7 тысячи административных протоколов — это на 114,2 процента больше, чем годом ранее (26 тысяч). Помимо этого, на 22 и 88 процентов увеличилось количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан. За два месяца прошлого года эти показатели составляли 5,5 тысячи и 692, в то время как за январь и февраль 2022 года — 6,7 тысячи и 1,3 тысячи соответственно.