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59 минут назад

В России резко выросло число нарушений среди мигрантов

Lenta.ruиещё 5

За два месяца проверочных мероприятий в 2022 году МВД России выявило больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее. Число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания резко увеличилось более чем на 114 процентов. Такие данные приводит ТАСС.

В России резко выросло число нарушений среди мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.

В январе и феврале 2022 года в отношении иностранцев за нарушения правил въезда в Россию было составлено 55,7 тысячи административных протоколов — это на 114,2 процента больше, чем годом ранее (26 тысяч). Помимо этого, на 22 и 88 процентов увеличилось количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан. За два месяца прошлого года эти показатели составляли 5,5 тысячи и 692, в то время как за январь и февраль 2022 года — 6,7 тысячи и 1,3 тысячи соответственно.

Ранее специалист по миграции Юрий Крупнов поддержал инициативу зампредседателя Совбеза России Медведева создать базу мигрантов с биометрическими данными.

Общество,Юрий Крупнов,МВД России,Совет безопасности РФ,
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