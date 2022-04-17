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1 час назад

Юрист рассказал, какие выплаты положены оставшимся без работы

Москва24иещё 1

Зампред Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов напомнил, что тем, кто потерял работу, положена помощь от государства.

Юрист рассказал, какие выплаты положены оставшимся без работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о пособии по безработице, указал эксперт. Однако в некоторых случаях, добавил он, возможна и материальная помощь. Претендовать на нее можно по окончании предельного срока для выплаты пособия по безработице, при этом период оказания такой помощи не должен превышать 6 месяцев.

"Основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты, является решение центра занятости населения об оказании материальной помощи", – приводит слова Данилова агентство "Прайм".

Юрист напомнил, что пособие предоставляется после обращения с необходимыми документами в центр занятости по месту жительства. Размер выплат зависит от уровня зарплаты заявителя на последнем месте работы, но не может быть выше максимального размера пособия по безработице с поправкой на районный коэффициент.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил о подготовке внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных выплат. Он отметил, что сегодня с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные выплаты будут только увеличиваться, о чем говорят данные Минфина РФ.

Общество,Кирилл Данилов,Максим Орешкин,Минфин России,Финансовый университет,
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