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1 час назад

Названы российские регионы в зоне риска из-за лесных пожаров

Lenta.ruиещё 2

Минприроды России назвало российские регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. Об этом сообщает ТАСС.

Названы российские регионы в зоне риска из-за лесных пожаров
Фото: ТАССТАСС

Как заявил глава ведомства Александр Козлов, в зоне риска на апрель находятся Забайкальский край, Бурятия, Амурская, Курганская, Омская, Новосибирская, Тюменская области и Приморье.

Глава ведомства объяснил, что активное развитие пожароопасной ситуации в данных регионах связано со сходом снежного покрова.

Ранее эксперты оценили масштабы опасных возгораний с начала весны на территории Сибирского федерального округа. По их данным, огонь поглотил 776 гектаров леса. Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировали в Красноярском крае — 16 очагов на площади 343 гектара. По словам заместителя начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константина Николайченко, все возгорания обнаружили и ликвидировали в первые сутки.

Общество,Александр Козлов,Минприроды России,
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