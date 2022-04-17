Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают 17 апреля один из двенадцати главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Этот праздник традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

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В Вербное воскресенье, как и вечером накануне этого праздника, во всех храмах Русской православной церкви верующим раздают распустившиеся вербные ветки и совершают их освящение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы во время торжественного всенощного бдения в храме Христа Спасителя.

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Освященные вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. В России они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса Христа жители Иерусалима.

По словам патриарха, праздник Входа Господня в Иерусалим помогает верующим очень многое понять, в том числе то, в чем состоит миссия Бога в мире, которую осуществляет церковь, и то, "к чему устремляются мысли людей, в чем большинство людей видит спасение".

"Церковь никогда не свернет с того пути, с той небольшой тропинки, по которой на убогом осле входил в Иерусалим ее основатель, Сын Божий и Сын Человеческий, с полным сознанием всего драматизма происходивших вокруг него событий. И Христос дошел до креста, не изменив своей миссии, своему призванию провозглашать Божью правду и открывать людям дверь ко спасению. То же призвана совершать и Церковь Божия, не поддаваясь ни на какие соблазны, ни на какие угрозы, ни на какую клевету, ни на какое желание могущественных сил мира сего предложить ей иной путь - не ту тропу, по которой восходил в Иерусалим Спаситель, а некий комфортабельный путь в неведомое будущее, который ведет в никуда, потому что подлинные цели и ценности человеческого бытия определены Богом, и никому не дано их изменить", - сказал патриарх в проповеди по случаю праздника.

На Вербное воскресенье православным верующим разрешается есть рыбу (во время строгого Великого поста такое послабление дается только дважды, в том числе в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы).

О празднике

Вход Господень в Иерусалим - одно из главных событий последних дней земной жизни Христа, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, в последний год своей земной жизни Иисус отправился в Иерусалим вместе с учениками и по пути получил известие о болезни Лазаря из Вифании, которого он называл своим другом.

Ко времени прихода Христа в Вифанию Лазарь уже умер, его тело четыре дня покоилось в погребальной пещере. Придя к ней, Иисус начал молиться, а затем воскликнул: "Лазарь! Иди вон". После этих слов усопший воскрес и вышел из гробницы. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, тогда же первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.

Через несколько дней Христос подъехал к Иерусалиму, где перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Горожане ожидали увидеть торжественное появление Спасителя, но, к их удивлению, он въехал в городские ворота верхом не на коне, как триумфатор, а на молодом ослике. Люди приветствовали Иисуса, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями, которыми на Востоке чествовали победителей.

Однако через несколько дней после того, как жители Иерусалима торжественно встретили Христа, он ими же был распят. В церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия ("Христос") в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать главное внимание на достижение Царства Небесного, а не земного.