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23 минуты назад

Выдворенные из Франции дипломаты РФ покинули страну

Майк Габриелян

Российские дипломаты, объявленные во Франции персонами нон грата, покинули страну на самолете, прибывшем из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Париже.

Выдворенные из Франции дипломаты РФ покинули страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По договоренности с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата. Самолет вылетел», -

рассказали дипломаты.

Самолет прибыл за дипломатическими работниками из России. На борту находятся около 140 человек, включая дипломатов и членов их семей. Сейчас в ЕС действуют ограничения на полеты российских бортов, но с французской стороной договорились о разрешении на вылет.

Ранее МИД Франции передал список сотрудников посольства России, которые были объявлены персонами нон грата.

В общей сложности это 41 дипломат. Париж утверждает, что они якобы вели деятельность, «противоречащую интересам национальной безопасности» Франции. В МИД РФ выразили протест, заявив, что решение осложнит и без того сложные отношения между странами.

Общество,МИД России,ЕС,
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