Стала известна дата запуска турецкой авиакомпании специально для россиян

Новая турецкая авиакомпания, предназначенная для перевозки исключительно российских туристов, начнет работу в конце мая. Об этом сообщает портал Airport Haber со ссылкой на источники.
«Возможность того, что военная операция России против Украины может негативно сказаться на турецком туризме, была очень важным фактором в этом процессе. Было решено не перекрывать турпоток из России в Турцию. Решение о создании авиакомпании подошло к завершающей стадии», - говорится в сообщении.
Ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации (ГГА), после чего процесс ускорился.
Новая авиакомпания Southwind будет базироваться в Анталье. Ей будут принадлежать пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Эти лайнеры не смогут попасть под вторичные санкции.
Ранее Институт статистики TÜİK сообщил, что граждане России стали на 63,6% чаще покупать жилье в Турции.