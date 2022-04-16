Стала известна дата запуска турецкой авиакомпании специально для россиян

«Возможность того, что военная операция России против Украины может негативно сказаться на турецком туризме, была очень важным фактором в этом процессе. Было решено не перекрывать турпоток из России в Турцию. Решение о создании авиакомпании подошло к завершающей стадии», - говорится в сообщении.