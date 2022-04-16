В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
36 минут назад

Дачники российского региона массово подверглись штрафам

Майк Габриелян

В Курганской области начали штрафовать фермеров и дачников, не соблюдающих особый пожарный режим. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД.

Дачники российского региона массово подверглись штрафам
Фото: ТАССТАСС

Особый режим введен на всей территории региона с 15 апреля. Жителям запрещено сжигать мусор и сухую траву, однако нарушители все равно попадаются.

«В ходе рейдов сотрудниками государственного пожарного надзора такие нарушители выявлены в СНТ „Радуга“ Кетовского района, в селе Бараба, деревне Лукино, в СНТ „Сельхозтехника“ города Кургана», - сказано в сообщении.

Всех нарушителей привлекают к административной ответственности.

Всего полиция выявила восемь нарушителей в нескольких муниципальных округах и городе Курган. В городе Петухово возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда чужому имуществу из-за неосторожного обращения с огнем.

Общество,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители