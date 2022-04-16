Дачники российского региона массово подверглись штрафам

В Курганской области начали штрафовать фермеров и дачников, не соблюдающих особый пожарный режим. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД.

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Особый режим введен на всей территории региона с 15 апреля. Жителям запрещено сжигать мусор и сухую траву, однако нарушители все равно попадаются.

«В ходе рейдов сотрудниками государственного пожарного надзора такие нарушители выявлены в СНТ „Радуга“ Кетовского района, в селе Бараба, деревне Лукино, в СНТ „Сельхозтехника“ города Кургана», - сказано в сообщении.

Всех нарушителей привлекают к административной ответственности.