Названы причины недоверия россиян к отечественному вину

В России, как и в любой другой стране, даже Франции и Италии, есть хорошие виноделы и не очень, рассказал «Ленте.ру» сомелье, бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров. Он также объяснил природу предубеждений о российском вине.

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Пригодных для виноделия регионов в России немного, наиболее развитые из них Крым и Краснодарский край, отметил он. Также хороший виноград растет в Дагестане, но там пока немного винодельческих хозяйств. Еще перспективен в плане виноделия Ставропольский край, считает Александров.

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Молодая культура виноделия

По мнению винного эксперта, предубеждения по поводу качества российского вина существуют по двум причинам. Во-первых, так как российскому современному качественному виноделию, которое не следует советскому, а развивается в контексте всего мирового виноделия, не так много лет, и оно еще не успело заслужить доверие.

История российского современного виноделия, по словам Александрова, началась всего около 20 лет назад, когда в России появилось первое новое хозяйство «Шато Ле Гран Восток», а другим хозяйствам в стране еще меньше лет. И если про работу с европейскими распространенными сортами винограда, например, шардоне, каберне, совиньон-блан написаны уже целые учебники, то в России только учатся работать с автохтонными сортами, которые растут исключительно на нашей местности.

Кроме того, так как у нас мало опыта в виноделии, еще рано говорить о каких-то качественных особенностях российского вина, убежден он. «В вине каждый эксперимент — это всегда год, а экспериментов нужно много. Во Франции, в Италии по 500 лет люди делают вина, у них семейные хозяйства, и было время разобраться с тонкостями производства вина в их конкретных условиях», — уточнил эксперт.

«Провинциальный синдром»

Вторая причина, по которой существуют предубеждения о российском вине, связана с тем, что россияне почему-то предпочитают все не отечественное. Это касается и автомобилей, и самолетов, и курортов, заметил Александров.

«Недавно читал статью о том, что это провинциальный синдром, рассуждения о том, что у нас ничего хорошего быть не может, и я с этим сталкивался. Когда я давал пробовать на выставках французам, португальцам, итальянцам вина хозяйства «Солнечная долина», они говорили, что оно замечательное, но люди, которые работали в "Солнечной долине" скептически к нему относились. Я специально проводил с сотрудниками предприятия дегустацию, сравнивал вино с остальными, чтобы они поверили сами в себя, что у них отличное вино», — рассказал он.

Когда все будут уверены в своих силах, и производители, и покупатели будут понимать, что российские вина и правда очень хорошие, считает Александров. А изменение потребительских предпочтений, по его мнению, в первую очередь, государственная задача.