Велосипедистов и пешеходов предложили штрафовать

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предложил ввести штрафы для пешеходов и велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения. Специалист подчеркнул, что в настоящий момент уличные камеры автоматически фиксируют нарушения только автомобилистов и мотоциклистов. При этом неправомерные действия других участников движения чаще всего остаются безнаказанными. По мнению эксперта, в России уже существует технология, позволяющая реализовать инициативу.

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Под новые задачи можно адаптировать систему распознавания лиц, которая работает в московском метро. Face ID позволяет оплатить проезд без физического использования банковских или городских карт. Аналогичной опцией специалист предлагает оборудовать дорожные средства фото- и видеофиксации.

Такие комплексы смогут в автоматическом режиме оформлять штрафы пешеходам, переходящим дорогу на запрещённый сигнал светофора или в неположенном месте. Кроме того, система будет фиксировать велосипедистов, нарушающихся ПДД, а также водителей скутеров, передвигающихся по тротуарам.