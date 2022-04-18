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1 час назад

В России предложили штрафовать пешеходов и велосипедистов с помощью дорожных камер

Motor.ruиещё 1

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предложил ввести штрафы для пешеходов и велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения. Специалист подчеркнул, что в настоящий момент уличные камеры автоматически фиксируют нарушения только автомобилистов и мотоциклистов. При этом неправомерные действия других участников движения чаще всего остаются безнаказанными. По мнению эксперта, в России уже существует технология, позволяющая реализовать инициативу.

Велосипедистов и пешеходов предложили штрафовать
Фото: ТАССТАСС

Под новые задачи можно адаптировать систему распознавания лиц, которая работает в московском метро. Face ID позволяет оплатить проезд без физического использования банковских или городских карт. Аналогичной опцией специалист предлагает оборудовать дорожные средства фото- и видеофиксации.

Такие комплексы смогут в автоматическом режиме оформлять штрафы пешеходам, переходящим дорогу на запрещённый сигнал светофора или в неположенном месте. Кроме того, система будет фиксировать велосипедистов, нарушающихся ПДД, а также водителей скутеров, передвигающихся по тротуарам.

Накануне правительство отказалось от идеи штрафов водителей за опасное вождение. В ходе обсуждения чиновники увидели несостыковки с другой административной статьей.

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