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23 минуты назад

Россиянам разъяснили правила обучения дошкольника дома

Мослентаиещё 1

Домашние занятия с ребенком полезны и необходимы будущему первокласснику. Они положительно влияют на развитие ребенка, однако не должны быть для ребенка принудительными. Об этом «Мосленте» рассказала дипломированный педагог Ольга Хрущева.

Россиянам разъяснили правила обучения дошкольника дома
Фото: Кристина Кормилицына / КоммерсантъКристина Кормилицына / Коммерсантъ

Она объяснила россиянам, что родителю не следует отрывать дошкольника от игр и сажать его за стол. Необходимо постараться увлечь его, чтобы он сам принял предложение позаниматься. Занимаясь с ребенком дома, родители должны знать, что в пять-шесть лет дети не отличаются усидчивостью и не могут долгое время выполнять задание. Поэтому занятие дома не должно продолжаться более пятнадцати минут.

После этого следует сделать перерыв, чтобы ребенок отвлекся. По словам Хрущевой, очень важна смена деятельности. «Например, сначала вы в течение десяти-пятнадцати минут выполняли логические упражнения, потом после перерыва можно заняться рисованием, далее поиграть в подвижные игры, после чего полепить из пластилина забавные фигуры и так далее», — разъяснила правила действенного обучения ребенка Хрущева.

Педагог уточнила, что все задания должны преподноситься ребенку в игровой форме, а домашние занятия не должны превращаться в учебный процесс. Например, на прогулке можно посчитать количество горок, домов, машин красного цвета и так далее. На отдыхе в лесу следует познакомить ребенка с названиями деревьев, цветов и птиц.

Она отметила, что многие родители совершают большую ошибку, запрещая ребенку брать в руки ножницы, так как вырезание ножницами хорошо развивает мелкую моторику рук. Для этого также полезна лепка.

«Некоторые родители не уделяют должного внимания развитию мелкой моторики ребенка. Известно, что наш ум лежит на кончиках наших пальцев, то есть чем лучше у ребенка развита мелкая моторика, тем выше его общий уровень развития», — резюмировала Хрущева.

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