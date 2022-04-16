В Россию переехали более 1 млн репатриантов с 2006 года

Более 1 млн человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили в МВД.

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С начала реализации госпрограммы «в Россию переселилось более 1 млн соотечественников, в том числе в 2021 году – 78,5 тыс. человек», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в первом квартале 2006 года около 27 тыс. граждан пожелали переселиться в Россию на постоянное место жительства, а всего за три месяца прибыли около 16 тыс. человек.

«Доля прибывших в 2021 году участников государственной программы, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование составляет 40,4%, начальное или среднее профессиональное образование – 31,2%. При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников», – подчеркнули в МВД.

При этом граждане Украины и Таджикистана за первый квартал текущего года чаще остальных получали российское гражданство, передает ТАСС.

«39,6% (получивших гражданство России в 2022 году) – граждане Украины, 23,9% – Республики Таджикистан, 8% – Республики Казахстан, 7,9% – Республики Армения, 4,7% – Республики Узбекистан, 4,5% – Азербайджанской Республики, 3,6% – Киргизской Республики, 3,1% – Республики Беларусь, 3% – Республики Молдова», – сообщили в ведомстве.

Госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами Россию и желающих сюда переехать.

Участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили.