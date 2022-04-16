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1 час назад

В России возник дефицит обезболивающих для животных

Lenta.ru

В России возник дефицит обезболивающих средств для животных, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

В России возник дефицит обезболивающих для животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, «Золетил» из Франции и «Телазол» из США стали почти недоступны из-за сложностей с логистикой, которая возникла на фоне санкций после начала специальной военной операции России на Украине. Известно, что цены на препараты на черном рынке увеличились до 20 раз.

В Россельхознадзоре планируют решить проблему с помощью нового отечественного средства на основе кетамина (анальгетик и анестетик, используемый и в гуманной медицине, и в ветеринарии, — прим. «Ленты.ру») под названием «Трамвет». Произведенный на Московском эндокринном заводе, сейчас он проходит экспертизу для госрегистрации.

30 марта Минздрав заявил о готовности начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. В проекте постановления правительства говорится, что ведомство сможет перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.

Общество,Видео,Россельхознадзор,
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