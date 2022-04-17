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47 минут назад

Россияне сравнили путь к столичному храму с дорогой к Богу

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Москвич опубликовал в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию прохода к столичному храму. Подписчиков озадачил этот снимок.

Россияне сравнили путь к столичному храму с дорогой к Богу
Фото: pixabaypixabay

На кадре запечатлено, как человек недалеко от железнодорожных путей, пригнувшись, пробирается через пролом под шумозащитными экранами, за которыми видны золотые купола церкви. Автор поста рассказал, что такую дорогу к храму он увидел в районе Новогиреево.

В комментариях к посту жители столицы написали, что ситуация выглядит символичной, а путь сравнили с «тернистой дорогой к Богу». Однако местные жители пояснили, что на самом деле проход к этому храму находится с другой стороны, а на фото мужчина пытается попасть на железнодорожную платформу без билета.

Ранее в московском районе Капотня пенсионер застрял в закрытом храме Рождества Богородицы. 70-летнего мужчину пришлось вызволять городским службам.

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