Россияне сравнили путь к столичному храму с дорогой к Богу

На кадре запечатлено, как человек недалеко от железнодорожных путей, пригнувшись, пробирается через пролом под шумозащитными экранами, за которыми видны золотые купола церкви. Автор поста рассказал, что такую дорогу к храму он увидел в районе Новогиреево.

В комментариях к посту жители столицы написали, что ситуация выглядит символичной, а путь сравнили с «тернистой дорогой к Богу». Однако местные жители пояснили, что на самом деле проход к этому храму находится с другой стороны, а на фото мужчина пытается попасть на железнодорожную платформу без билета.