Российским спасателям выдадут оружие

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, сотрудникам МЧС России в случае реальной угрозы для защиты их жизни и здоровья будут выдавать оружие. Постановлением правительства установлено, что выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов к нему производится начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.