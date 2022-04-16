Российским спасателям выдадут оружие

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление с изменениями в порядок выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите, сообщает ИА DEITA.RU.
Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, сотрудникам МЧС России в случае реальной угрозы для защиты их жизни и здоровья будут выдавать оружие. Постановлением правительства установлено, что выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов к нему производится начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее, в июле 2021 года, федеральным законом в перечень лиц, подлежащих государственной защите, были включены сотрудники Федеральной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие МЧС.