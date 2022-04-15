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9 минут назад

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 45,2%

Москва24

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 45,2%. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 45,2%
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 86 222 601 раз, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 90 015 765 раз.

В прошлую пятницу коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценивался в 46,5%.

За последние сутки в России выявили 11 432 новых случая коронавируса. Наибольшее число пришлось на Москву – 766.

Госпитализировали между тем 2 867 человек, что на 8,43% меньше, чем днем ранее. От последствий коронавируса скончался 261 человек. А выздоровели 19 523 человека.

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