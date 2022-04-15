Курорты Египта в ближайшее время смогут открыться для россиян

Российские туроператоры в ближайшее время могут возобновить продажи туров в Египет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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"Рассчитываем, что уже в ближайшее время российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты", - написала она.

Догузова уточнила, что начало туристического сезона она уже обсудила с министром туризма и древностей Египта господином Эль-Энани. Он подтвердил, что Egypt Air с сегодняшнего дня возобновляет рейсы между нашими странами.