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1 час назад

Курорты Египта в ближайшее время смогут открыться для россиян

Российская Газета

Российские туроператоры в ближайшее время могут возобновить продажи туров в Египет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Курорты Египта в ближайшее время смогут открыться для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты", - написала она.

Догузова уточнила, что начало туристического сезона она уже обсудила с министром туризма и древностей Египта господином Эль-Энани. Он подтвердил, что Egypt Air с сегодняшнего дня возобновляет рейсы между нашими странами.

Со многими другими государствами, ограничения на авиасообщения с которыми отменены, туроператоры пока обсуждают новые полетные программы. Всего в списке более 50 стран.

Общество,Зарина Догузова,EgyptAir,Ростуризм,
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