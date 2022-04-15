«Победа» приостанавливает регулярные рейсы в Анапу из девяти городов

Авиакомпания «Победа» приняла решение приостановить регулярные рейсы в Анапу из девяти городов России с июня по октябрь 2022 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
«Авиакомпания «Победа», в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, вносит вынужденную корректировку в расписание полетов: на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска», — говорится в заявлении.
В авиакомпании отметили, что всем клиентам несостоявшихся рейсов автоматически будет произведен полный возврат денег за билеты, приобретенные на pobeda.aero. В случае если билет был куплен у стороннего агентства, то оформлять возврат необходимо также у него.