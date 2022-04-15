Онищенко объяснил рост продаж алкоголя

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что сограждане пристрастились к спиртному из-за переживаний.
Он отметил, что состояние неопределенности из-за пандемии коронавируса, потеря работы и новостная повестка провоцируют возникновение зависимости.
«Никто не работает, поэтому водку пьют. Не сколько на Украине дела, сколько внутри страны народ беспокоится», — заявил Онищенко.
Он подчеркнул, что проблему курения власти «продвинулись после принятия закона», а в алкогольной зависимости «пустили это дело на самотек.
«Надо этой проблемой заниматься», — указал академик РАН.
С начала года в России увеличились продажи спиртного. По данным аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, с середины марта 2022 года продажи водки выросли на 10–13%, пива — на 9–15%, джина — на 60%.