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24 минуты назад

Онищенко: продажи алкоголя выросли из-за тревог у населения

Газета.Ru

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что сограждане пристрастились к спиртному из-за переживаний.

Онищенко объяснил рост продаж алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что состояние неопределенности из-за пандемии коронавируса, потеря работы и новостная повестка провоцируют возникновение зависимости.

«Никто не работает, поэтому водку пьют. Не сколько на Украине дела, сколько внутри страны народ беспокоится», — заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что проблему курения власти «продвинулись после принятия закона», а в алкогольной зависимости «пустили это дело на самотек.

«Надо этой проблемой заниматься», — указал академик РАН.

С начала года в России увеличились продажи спиртного. По данным аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, с середины марта 2022 года продажи водки выросли на 10–13%, пива — на 9–15%, джина — на 60%.

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