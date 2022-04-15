Россиянам перечислили правила правильного употребления вина

При употреблении вина важно помнить, что его должно быть выпито в меру, а раскрыть вкус напитка помогает правильный бокал, отметил винный эксперт, бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров . Эти правила он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Во-первых, важно помнить, что вино пьют не для того, чтобы напиться, а ради удовольствия, и, как и любой продукт, его нужно употреблять в меру, подчеркнул он. Во-вторых, если говорить о культурном употреблении, то вино – это часть трапезы, и правильно его пить, когда вы сидите за столом и кушаете. Кроме того, лучше это делать в компании друзей, так как вино провоцирует хорошее настроение и беседы, отметил Александров.