На въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату"

В Красноярске на въезде в город кто-то поменял приветствующую надпись. Видео и фото с места поделились в паблике "Наш мкр. Солнечный. Красноярск".
На табло появилась надпись: "Вечер в хату, арестанты". Раньше на экране, установленном на улице Калинина, было написано: "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести!".
Местные жители в комментариях к посту предположили, что экран кто-то взломал.
После первых сообщений на место выехали специалисты Центра мониторинга, однако к их приезду надпись уже пропала.
"Сигнал поступил нам – жители позвонили. Отправили туда бригаду, которая обслуживает эти табло, и когда бригада приехала, надписи этой не было, обычная информация была. На всякий случай табло отключили и проводят теперь техническую внутреннюю проверку. Результатов пока нет", — рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства изданию "Подъем".
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