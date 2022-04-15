На въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату"

"Сигнал поступил нам – жители позвонили. Отправили туда бригаду, которая обслуживает эти табло, и когда бригада приехала, надписи этой не было, обычная информация была. На всякий случай табло отключили и проводят теперь техническую внутреннюю проверку. Результатов пока нет", — рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства изданию "Подъем".