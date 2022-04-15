В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

Жизнь российской семьи среди белых медведей заинтересовала режиссеров

Lenta.ru

Жизнь российской семьи среди белых медведей заинтересовала режиссеров, местом для съемок фильма «Хозяин тундры» стал арктический север Якутии. Об этом сообщает портал GoArctic.

Жизнь российской семьи среди белых медведей заинтересовала режиссеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петербуржский режиссер Александр Красновский и якутский фотограф Вячеслав Прокопьев выбрали героями киноленты инспектора заповедника «Медвежьи острова» Руслана Слепцова и его сына Никиту.

Первый этап съемок завершился. Он проходил в низовье Колымы и на архипелаге Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море при экстремальных погодных условиях.

Данная местность относится к заповеднику «Медвежьи острова», где белые косолапые обитают и размножаются. Съемочной группе посчастливилось увидеть18 берлог и даже столкнуться с хозяевами тундры.

Режиссер Красновский пояснил, что на будущее медведя сильно влияют изменения климата. «Наш герой фильма, Руслан, как пример того, что человек может принести пользу, исследуя природу и помогая собранными данными ученым», — подчеркнул он.

В скором времени режиссер представит тизер для презентации картины «Хозяин тундры».

Ранее сообщалось, что ученые во время экспедиции в заповедник «Медвежьи острова» в Якутии нашли сразу 18 родовых берлог белых медведей, по данным исследователей, за год количество нор выросло втрое — с 6 до 18.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители