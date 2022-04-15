Жизнь российской семьи среди белых медведей заинтересовала режиссеров, местом для съемок фильма «Хозяин тундры» стал арктический север Якутии. Об этом сообщает портал GoArctic.
Петербуржский режиссер Александр Красновский и якутский фотограф Вячеслав Прокопьев выбрали героями киноленты инспектора заповедника «Медвежьи острова» Руслана Слепцова и его сына Никиту.
Первый этап съемок завершился. Он проходил в низовье Колымы и на архипелаге Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море при экстремальных погодных условиях.
Данная местность относится к заповеднику «Медвежьи острова», где белые косолапые обитают и размножаются. Съемочной группе посчастливилось увидеть18 берлог и даже столкнуться с хозяевами тундры.
Режиссер Красновский пояснил, что на будущее медведя сильно влияют изменения климата. «Наш герой фильма, Руслан, как пример того, что человек может принести пользу, исследуя природу и помогая собранными данными ученым», — подчеркнул он.
В скором времени режиссер представит тизер для презентации картины «Хозяин тундры».
Ранее сообщалось, что ученые во время экспедиции в заповедник «Медвежьи острова» в Якутии нашли сразу 18 родовых берлог белых медведей, по данным исследователей, за год количество нор выросло втрое — с 6 до 18.