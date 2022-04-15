ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян

ВЦОИМ выяснил рейтинг доверия граждан к российском политикам.
«Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7п.п. за неделю) и 55,0% (+1,7п.п. за неделю) соответственно», — говорится в публикации на сайте организации.
Доверяют главе России Владимиру Путину 81,6% россиян, премьер-министру Михаилу Мишустину — 64,7%.
Уровень поддержки «Единой России» составил 42,5%, КПРФ — 11,1%, ЛДПР — 8,8%, «Справедливой России — Патриоты — За правду» – 5,6%, «Новым людям» — 4,8%.
Опрос проводился среди 11 200 граждан России старше 18 лет.