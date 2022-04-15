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2 часа назад

«Русские хакеры» раскрыли свое отношение к Путину

Lenta.ru

Основатель объединения «русских хакеров» Killnet заявил, что не склонен уходить в оппозицию к президенту России Владимиру Путину. Свое отношение к главе государства лидер группировки под ником killmilk раскрыл в эксклюзивном интервью «Ленте.ру», отвечая на вопрос о своих политических взглядах.

«Русские хакеры» раскрыли свое отношение к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

killmilk подчеркнул, что для него и его сторонников в первую очередь принципиально благополучие жителей России. При этом он дал понять, что любая страна сталкивается с внутренними проблемами.

«В любом государстве есть бедные и богатые, голодные и сытые, больные и здоровые. Но я не склонен уходить в оппозицию к Владимиру Путину, мы не против него. Он "топит" за Россию против мирового альянса, а мы, в свою очередь, не мешаем ему дома, а заодно стараемся помочь на информационном фронте», — заявил killmilk.

Глава Killnet добавил, что члены объединения считают здравой идею создания максимально безопасного интернета для будущих поколений и находят в этом мотивацию для продолжения хактивистской деятельности.

Также основатель Killnet опроверг причастность группировки к российским спецслужбам. По его словам, ни в один момент существования проекта объединение не получало заказов от силовиков каких-либо государств.

Общество,Владимир Путин,
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