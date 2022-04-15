«Русские хакеры» раскрыли свое отношение к Путину

«В любом государстве есть бедные и богатые, голодные и сытые, больные и здоровые. Но я не склонен уходить в оппозицию к Владимиру Путину, мы не против него. Он "топит" за Россию против мирового альянса, а мы, в свою очередь, не мешаем ему дома, а заодно стараемся помочь на информационном фронте», — заявил killmilk.