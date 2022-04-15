В России появится база образцов жизненно важных лекарств

В России появится собственная база образцов жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отечественные фармацевтические компании смогут получить гранты от государства для разработки стандартных образцов важнейших лекарственных средств.

«Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства», — говорится на сайте правительства.

В ведомстве утверждают, что подобная база позволит преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов, также это поможет контролировать качество препаратов на всех этапах их обращения. Господдержка даст специалистам возможность начать разработку не менее 300 образцов — на этом этапе для работы будет выделено 300 миллионов рублей.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вряд ли стоит ожидать дефицита лекарств и перебоев с их поставками. Она назвала перебои с доставкой препаратов временными трудностями, которые «сейчас уже практически преодолены».