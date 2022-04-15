Пока вы спали: «убийца» SWIFT и замена европейскому рынку нефти и газа

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

В России создают «убийцу» SWIFT

Видео дня

На фоне введения западных санкций и отключения ряда кредитных организаций России от SWIFT Центр технологий распределенных реестров СПбГУ начал разработку альтернативной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий. Об этом пишут «Известия».

«Это будет максимально децентрализованная и независимая от регуляторов система — это главное отличие, так как в иных аналогичных решениях (в том числе существующих с открытым исходным кодом) на сегодняшний день в том или ином виде присутствует регулятор или группа лиц, которая может отключить кого-либо от системы или заблокировать перевод», - пояснил директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков.

Дома в ЛНР и ДНР восстановят в кратчайшие сроки

Власти республик Донбасса пообещали в кратчайшие сроки восстановить разрушенные действиями украинских националистов дома и инфраструктуру населенных пунктов. Ожидается, что помощь кажут российские регионы, для восстановления будет использован как советский опыт реконструкции городов, разрушенных природными катаклизмами, так и опыт восстановления Чечни, сообщают «Известия».

«Предстоящий объем с учетом разрушения таких населенных пунктов, как Волноваха и Мариуполь, требует нестандартных подходов. Уже ведется системная подготовка масштабных строительных мероприятий», - подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

Эксперт оценил украинские провокации в России

В результате удара вертолетов ВСУ по поселку Климово в Брянской области пострадали восемь человек, более 100 домов получили повреждения. Обстрелам также подверглись два населенных пункта в Белгородской области и пункт пропуска «Новые Юрковичи». Что стоит за действиями украинских военных, разбирались «Известия».

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаки по российской территории не имеют никакого военного смысла и призваны оказать информационно-психологическое давление на население России.

«Они не повлияют на то, будут или не будут у нас войска сражаться. Наоборот, будут сражаться еще отчаяннее», - уверен он.

Поставщики в России потребовали ускорить оплату товара

Производители предложили изменить сложившуюся в России практику оплаты за поставленный товар из-за проблем с логистикой и роста стоимости сырья. Они рассчитывают получать деньки за отгруженную продукцию в течение 5-10 дней. Соответствующее обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову направил зампред Госдумы Алексей Гордеев, сообщают «Известия».

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что кардинальное сокращение отсрочки платежа может привести к дефициту оборотных средств у ретейлеров и спровоцировать сокращение рабочих мест или невозможность и далее проводить политику сдерживания цен.

Россия нашла замену европейскому рынку энергоносителей

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 июня предоставить план строительства соответствующей инфраструктуры для переориентации поставок нефти и газа с европейского рынка на азиатский. Об этом пишет «Коммерсант».