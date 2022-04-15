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1 час назад

Россияне назвали раздражающие качества коллег по офису и удаленке

Вечерняя Москва

Больше всего раздражения у россиян в отношении коллег в офисе вызывают пустые разговоры и распространение слухов, а при работе на дистанционке — отсутствие ответа на сообщения и нарушение дисциплины. Соответствующий опрос провел сервис Superjob.

Россияне назвали раздражающие качества коллег по офису и удаленке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 23 процента респондентов, работающих в офисе, сообщили, что их в коллегах ничего не раздражает. Среди занятых на дистанционной работе аналогично ответили 44 процента. При этом мужчины более терпимо относятся к недостаткам коллег, сообщает РБК.

В число раздражающих факторов, названных россиянами, вошли также лень, курение, халатность, чаепитие и прием еды на рабочем месте. В меньшей степени опрошенных раздражают громкая речь, хамство, медлительность, лицемерие и бесцеремонность сотрудников.

В отношении дистанционных работников выделяются другие раздражители. Помимо игнорирования сообщений и недисциплинированности, россияне также назвали звонки и сообщения вне рабочего времени, а также лень и недоступность для контакта.

По сравнению с аналогичным опросом прошлого года число людей, которых не раздражают недостатки коллег, выросло на пять процентов среди офисных сотрудников и на шесть процентов — среди «удаленщиков», пишет Life.ru.

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