Запашный предложил наказывать звезд за оскорбление России

«Прекрасно помню, как всей страной его стали игнорировать на многие годы вперед, мы перестали приглашать его на всякие концерты. Это было правильно. Вот так, наверное, надо почаще себя вести. Люди должны нести ответственность за свои слова, а то так легко позволять себе все что угодно и при всем при этом оставаться в полном шоколаде», — заявил он.