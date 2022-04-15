Запашный предложил наказывать звезд за оскорбление России

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что нельзя прощать оскорбления России и ее граждан от артистов, которые решили уехать за границу. В интервью с «Пятым каналом» он предложил наказывать тех, кто прославился нелестными высказываниями в сторону россиян.
Запашный вспомнил, как украинский певец Андрей Данилко, который известен по образу Верки Сердючки, перестал появляться в российском шоу-бизнесе после неудачной песни на Евровидении. Дрессировщик предложил точно так же лишать внимания тех, кто допускал себе грубые высказывания в сторону россиян.
«Прекрасно помню, как всей страной его стали игнорировать на многие годы вперед, мы перестали приглашать его на всякие концерты. Это было правильно. Вот так, наверное, надо почаще себя вести. Люди должны нести ответственность за свои слова, а то так легко позволять себе все что угодно и при всем при этом оставаться в полном шоколаде», — заявил он.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине некоторые звезды российского шоу-бизнеса уехали из страны. В частности, среди них оказались музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева, которые регулярно в своих соцсетях и в интервью позволяют себе грубости в сторону России и ее жителей.