В московском салоне красоты начали принимать к оплате сумки Chanel

В одном из столичных салонов красоты разрешили клиенткам расплачиваться за услуги сумками известного люксового бренда. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: Reuters Reuters

По словам гендиректора московского центра красоты и здоровья Elysion Екатерины Рязановой, недавно одна из посетительниц забыла дома банковскую карту, а система мобильных платежей Apple Pay уже не работала. За оказанный комплекс услуг девушка предложила расплатиться своей сумкой Chanel. Также впоследствии сделали и другие посетительницы.

Руководству эта идея понравилась. В ближайшее время в салоне планируется переписать прайс-лист, где вместо денежной суммы цена будет указана в изделиях французского бренда.

«Клиентки оставляют нам свою сумку, наша сотрудница оценивает ее по рыночной стоимости, и мы озвучивает цену, по которой готовы ее принять», — объяснила Рязанова, отметив, что при этом они не планируют выдавать сдачу.