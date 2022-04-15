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1 час назад

Надпись «Вечер в хату арестанты» на въезде в Красноярск сняли на видео

Александр Кузьмин

В Красноярске на интерактивном табло над шоссе появилась надпись «Вечер в хату арестанты». Такое приветствие один из автомобилистов снял на видео на улице Калинина при въезде в город. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash, в распоряжении которого оказалась соответствующая запись.

«Странный перформанс устроили на улице Калинина. Раньше на щите было "Добро пожаловать в город трудовой доблести"», – отмечает канал.

В случившемся инциденте сейчас разбирается городская администрация. Не исключается взлом табло.

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