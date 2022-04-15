В Красноярске на интерактивном табло над шоссе появилась надпись «Вечер в хату арестанты». Такое приветствие один из автомобилистов снял на видео на улице Калинина при въезде в город. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash, в распоряжении которого оказалась соответствующая запись.