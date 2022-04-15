По мнению главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, нет однозначного ответа по вопросу блокировки YouTube в РФ. С одной стороны, стоит заблокировать видеохостинг из-за распространения недостоверной информации. Но тогда Россия не сможет использовать эту площадку для распространения правды. Об этом сообщает РИА Новости.