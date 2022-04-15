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1 час назад

Глава СПЧ прокомментировал возможность блокировки YouTube

Елена Прошина

По мнению главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, нет однозначного ответа по вопросу блокировки YouTube в РФ. С одной стороны, стоит заблокировать видеохостинг из-за распространения недостоверной информации. Но тогда Россия не сможет использовать эту площадку для распространения правды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», — сказал он.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал официальную площадку Госдумы РФ – канал «Дума ТВ».

По словам председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, действия компании Google не поддаются никакой логике. Он отметил, что на канале «Дума ТВ» никогда не было оценочных суждений, фейков или еще какой либо информации, которая может стать причиной блокировки.

Лавров высказался об использовании YouTube в России

Общество,Видео,Александр Хинштейн,Совет по правам человека,Google,Госдума,
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