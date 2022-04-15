Названы лучшие и худшие российские регионы для жизни на пенсии

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При составлении рейтинга учитывались такие показатели за 2020 год, как ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности после 55 лет, занятость, бедность с поправкой на самооценку, социальная активности и охват соцобслуживанием.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге наименее остро стоит проблема бедности среди людей старше 55, на Камчатке и в Костромской области много пенсионеров, вовлеченных в социальную активность, а в Севастополе оказался один из самых высоких показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни.